Moto, nel Civ al Mugello podio per Ferrari in SBK e Fusco e Zannoni in Moto 3

| 19:29 - 05 Maggio 2018

Al Mugello nuovo appuntamento col CIV a distanza di un mese dall'appuntamento di Misano.



MOTO 3 Successo di Stefano Nepa che ha firmato il best lap (1’58.578) andando a vincere in solitaria, distaccando di oltre 9 secondi i suoi avversari. Dietro di lui è stata bagarre a 5 fino all’ultimo metro. Una battaglia durissima che ha premiato Riccardo Fusco (Gradara Corse TM), secondo davanti a Zannoni (TM Racing Factory 3570 MTA), che ha preceduto nell’ordine Rossi (Honda Gresini Racing Junior Team), Carraro (Minimoto Portomaggiore) e Spinelli. 7° posizione per il pilota di casa Lorenzo Bartalesi (RMU VR46 Riders Academy).

In classifica generale il leader è ancora Spinelli (60 p.), in una moto 3 che si fa sempre più compatta ed entusiasmante, con Zannoni ad inseguire (49 p.) e il duo Fusco-Carraro a chiudere il podio della classifica generale (44 p.).



SUPERBIKE In pista sono stati ancora Michele Pirro e il Team Barni a dettare legge in SBK. Dopo aver conquistato la pole con un tempo stratosferico (1’49.436), il campione in carica ha condotto alla sua maniera, partendo subito fortissimo e andando a vincere con distacco. Siglando il best lap e dimostrando ancora tutto il suo valore. In conferenza stampa poi ha dedicato la vittoria allo sfortunato sammarinese Bryan Toccaceli. Dietro di lui è stata invece lotta dura, con Matteo Ferrari e Lorenzo Zanetti (Ducati Motocorsa) che non si sono risparmiati, arrivando appaiati fin sotto la bandiera a scacchi, dove alla fine è stato Ferrari (nella foto a sinistra con Bezzecchi) a spuntarla, ancora una volta secondo, con Zanetti terzo.

In classifica generale Pirro conduce a punteggio pieno, davanti a Ferrari (60 p.) e Zanetti (41 p.).



SUPERSPORT 600 Successo del fiorentino Roberto Mercandelli, autore di una grandissima gara. Dietro di lui un altro pilota che torna nelle posizioni di vertice, perché a chiudere in seconda posizione è stato Stefano Valtulini (Pleo Racing Kawasaki) di nuovo ai suoi livelli. Terzo gradino del podio per il Campione in carica. Davide Stirpe (Extreme Racing Bardahl). Sfortuna per Massimo Roccoli (Gas Racing Team Yamaha) caduto mentre cercava di recuperare. La classifica generale è cortissima, a dimostrazione dell’equilibrio e dello spettacolo che c’è nella SS600. In vetta c’è Davide Stirpe (52 p.) seguito da Manfredi (49 p.) e Bussolotti (46 p.).