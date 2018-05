Novafeltria, Capitano Carabinieri in cattedra: alla scuola Tonino Guerra si è parlato di Cyberbullismo

Attualità

Novafeltria

| 18:40 - 05 Maggio 2018

Nella mattinata odierna, 5 maggio, nell’Aula Magna del Polo Scolastico “Tonino Guerra”, in accordo con il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Taforo, il Capitano Silvia Guerrini Comandante della Compagnia Carabinieri di Novafeltria, ha tenuto una conferenza agli studenti delle classi quarte dell’Istituto d’Istruzione Superiore.

L’ufficiale, ha illustrato la nuova legge sul cyberbullismo L.nr. 71/2017 che definisce finalmente il fenomeno e predispone importanti strumenti preventivi, spiegati nel dettaglio, ed ha ricordando l’importanza della continua sinergia con le scuole della vallata - con le quali l’Arma è regolarmente in campo - per la trattazione di lezioni sulla legalità e su molte tematiche ad hoc. La nuova legge, stabilisce delle linee guida anche per i Dirigenti scolastici, possibilità per i ragazzi stessi di rivolgersi agli internet provider per cancellare contenuti inopportuni e prevede l’ammonimento per i “bulli”, come già avviene per gli stalker.





Il Capitano - ricordando l’importanza dell’uso consapevole di internet – si è rivolta direttamente ai ragazzi “prima di postare sui social o inviare un contenuto su wattsapp pensate che da quel momento quella foto, quel video, quel commento non sarà più vostro”. Molta commozione ha suscitato la proiezione di un video pubblicato su youtube da una 15enne canadese, Amanda Todd, prima di suicidarsi perché vittima di bullismo. L’incontro è proseguito con l’illustrazione di tematiche legate alla cultura della legalità con la richiesta dell’Ufficiale, ai ragazzi, di discutere insieme sulla loro percezione di gravità relativa a comportamenti puniti dalla legge. Dal dibattito emergeva interesse per l’arruolamento nell’Arma per cui diversi studenti chiedevano dettagli. All’incontro ha partecipato anche il Comandante della locale Stazione CC Maresciallo Giancarlo Giuliani che, attorniato dai ragazzi, ha mostrato il materiale utilizzato per i rilievi sulla “scena del crimine” appagando le molte curiosità.