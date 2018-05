Figlio violento con i genitori, le liti per futili motivi sfociavano in percosse: arrestato

Cronaca

Rimini

| 17:37 - 05 Maggio 2018

Un altro caso di maltrattamenti in famiglia si è concluso con un arresto: le manette sono scattate ai polsi di un 26enne riminese, con precedenti. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri: l'arrestato è accusato anche di estorsione nei confronti dei genitori. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip a causa del perdurare dei maltrattamenti posti in essere dal giovane, nei confronti della madre e del padre, e dei numerosi interventi delle forze dell'ordine per le minacce e aggressioni fisiche poste in essere dal giovane, a seguito di litigi scaturiti per futili motivi.