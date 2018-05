Grave centauro 54enne, l'incidente alla rotatoria sulla via Tolemaide a San Vito

Cronaca

| 16:47 - 05 Maggio 2018

Un 54enne è stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini in gravi condizioni, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto a San Vito, all'altezza della rotatoria tra le vie Tolemaide e vecchia Emilia. L'uomo, intorno alle 14.25, era in sella a una moto, scontratosi con un'automobile. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con automedica e ambulanza, e il personale della Polizia Municipale per i rilievi.