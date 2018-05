Valentino Rossi omaggia il Rimini Calcio tornato tra i professionisti, ecco il suo regalo

Sport

Rimini

| 16:04 - 05 Maggio 2018

Una gradita sorpresa giunta a tutto gas, è proprio il caso di dirlo, questa mattina al "Romeo Neri" mentre i ragazzi in maglia a scacchi erano impegnati nella seduta di rifinitura in vista del match di Sansepolcro. La maglia del "Valentino Rossi official fan club", autografata proprio dal "Dottore" che con il suo "Grande Rimini" ha voluto complimentarsi con i biancorossi per la vittoria del campionato e il ritorno tra i professionisti.