Volley A2 femminile, al Flaminio domenica gara1 della finale playoff Battistelli S.Giovanni in Marignano -Fenera Chieri

San Giovanni in Marignano

| 15:45 - 05 Maggio 2018

Non potrà che offrire uno spettacolo straordinario la finale dei Play Off Promozione della Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2 Femminile tra Battistelli San Giovanni in Marignano e Fenera Chieri, in stagione regolare piazzatesi rispettivamente al quarto e al quinto posto. Giunte all’ultimo atto della stagione dopo aver lottato e superato prove molto ardue, le riminesi di Stefano Saja e le torinesi di Luca Secchi si ritroveranno di fronte per contendersi un posto in Serie A1. Per la squadra romagnola si tratta del coronamento di una stagione super: ha vinto ola Coppa italia battendo in finale il Mondovì per 3-1.

"Per noi essere in finale è già la ciliegina sulla torta di una stagione irripetibile - dice il ds Stefano Manconi - In regular season abbiamo vinto due volte, ma il Chieri è cresciuto negli ultimi due mesi. Abbiamo il 50 per cento di possibilità di farcela".

Sale di categoria chi vince due partite sulle tre in programma (la terza, ovviamente, si disputerà solo se le due squadre si troveranno sul punteggio di 1-1 dopo le prime due). Gara-1 è in programma domenica 6 maggio alle ore 17: poiché il palazzetto di San Giovanni in Marignano non ha la capienza sufficiente per ospitare la finale dei Play Off Promozione, la Battistelli – che ha il fattore campo a favore in virtù della migliore posizione in classifica alla fine della Regular Season – ha designato come propria sede di gioco il PalaFlaminio di Rimini.

Gara-2, invece, si disputerà al PalaFenera, scenario abituale delle partite interne di Chieri. Eventuale bella di nuovo il palas Flaminio di Rimini domenica 13 maggio alle ore 17.

I precedenti stagionali sorridono alla Battistelli: nel doppio confronto di Regular Season, Giulia Saguatti e compagne si imposero per 3-0 all’andata a Chieri e bissarono il successo in casa per 3-1.

Sarà possibile acquistare i biglietti domenica 6 maggio dalle ore 15 al botteghino del Flaminio: poltroncine bianche: interi 10 euro (ridotti 6); poltroncine rosse: interi 8 euro, (ridotti 4). Ci si attende una bella cornice di pubblico visto che a Rimini il grande volley femminile manca da tempo. Dal Piemonte atteso un pullman di tifosi.



LA COPERTURA TV E WEB

Per permettere a tifosi e appassionati di assistere alla serie di finale, la Lega Pallavolo Serie A Femminile regala una fantastica opportunità: le gare saranno trasmesse in diretta e in alta definizione su LVF TV – la web tv ufficiale di Lega – e visibili a tutti gli abbonati senza alcun costo ulteriore; inoltre, le partite tra Battistelli e Fenera si potranno vivere gratuitamente anche sui principali canali social della Lega Pallavolo Serie A Femminile: sulle pagine Facebook eYoutube e sul profilo Twitter.