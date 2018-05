San Marino Calcio fuori dal campionato italiano, forse tanto rumore per nulla. Si studia una soluzione

Sport

Repubblica San Marino

| 14:43 - 05 Maggio 2018

È partita con un corposo ex cursus su come la questione relativa a doppio tesseramento e doppia affiliazione di giocatori e club sammarinesi sia emersa, la conferenza stampa del Presidente della FSGC – Marco Tura. Dalla denuncia della Virtus San Mauro a Mare, fino ai confronti con UEFA, FIFA e FIGC. Nell’incontro di Zurigo coi funzionari del calcio internazionale è arrivato un perentorio monito a sanare un posizione che – pur nella consuetudine consolidata negli anni addietro – non risultava perfettamente aderente alle normative internazionali, specie per come le stesse si sono evolute negli anni recenti. In quell’occasione – sottolinea Tura – “si è anche discusso della possibilità, prevista da regolamenti, che un club affiliato ad una federazione possa partecipare alle competizioni organizzate da una diversa federazione, purché vi sia un accordo tra di esse e il tutto sia avvallato dalla UEFA tramite apposita autorizzazione”.

“A questo incontro fa seguito quello in FIGC dello scorso 13 aprile – prosegue il Presidente della Federcalcio di San Marino – nel quale abbiamo affrontato la posizione della San Marino Academy, società afferente alla FSGC e di attività calcistica specifica per le quali la nostra Federazione non riesce a organizzare tornei – considerati i numeri esigui. Da Roma ci hanno fatto sapere che non ci sono elementi ostativi a stilare un nuovo accordo che poi dovrà passare dall’autorizzazione della UEFA. In quell’incontro è emersa anche la questione del San Marino Calcio, che allora presentava tratti di criticità in quanto tutti davamo per scontata la sua doppia affiliazione”.

A questo fa seguito un incontro presso la Casa del Calcio con i dirigenti del San Marino Calcio (18 aprile u.s.) ed il Comitato Federale della settimana successiva. “Nel mentre – ricorda Tura – abbiamo ricevuto conferma circa i dubbi emersi dalla nostra ricerca documentale dall’ex Presidente Crescentini, raggiunto telefonicamente. Arriviamo infine ai giorni nostri, col Comitato Federale nel quale il Presidente Mancini ha ostentato un certificato senza produrlo agli atti, poi mostrato da San Marino RTV”.

Nel frattempo è proseguita la ricerca documentale, dalla quale sono emersi alcuni elementi circa criteri di rinnovo dell’affiliazione (Regolamento Organico 1996 e 2011, Statuti 2013 e 2017) di cui si è già dato conto. Quel che si rileva è che “dal 1996 non esistono verbali di Consiglio Federale, Comitato Federale o Assemblea Federale che autorizzino la deroga circa l’affiliazione del San Marino Calcio”- sottolinea Tura.

Per questo e quanto anticipato a mezzo stampa della giornata di ieri, il Consiglio Federale – in applicazione dell’art. 8 dello Statuto in vigore – ha deliberato, in base agli accertamenti effettuati, la sospensione temporanea del San Marino Calcio da qualsiasi ipotetica appartenenza alla FSGC, riservandosi di portare la questione all’attenzione della prossima Assemblea Federale. Sulla base di quanto sopra esposto, è stata inviata ieri una lettera indirizzata al Segretario di Stato allo Sport Podeschi, al Presidente del CONS Giardi e del San Marino Calcio Mancini che esplica questi contenuti.

Sulla base di uno degli ultimi passaggi della missiva – circa la collaborazione tecnica per quel che concerne il settore giovanile e l’utilizzo degli impianti, ma non solo –, è stato fissato per martedì prossimo un incontro con i dirigenti del San Marino Calcio.

Capitolo documentazione: “l’attestato mostrato in televisione è privo di validità formale – prosegue il Presidente Tura, mostrando una copia di certificazione autentica rilasciata dalla FSGC -, in quanto mancano il richiamo alle norme statutarie specifiche, la periodicità dell’affiliazione e la data di emissione. Non siamo però qui per alimentare polemiche, piuttosto per creare i presupposti per risolvere una problematica – partendo dal fatto che l’attività del San Marino Calcio, in quanto regolarmente affiliato alla FIGC e partecipante ad un campionato italiano, potrà proseguire senza intoppi e pure nel pieno rispetto delle normative internazionali”.

Ad oggi le possibilità sono due e la scelta spetta al San Marino Calcio: restare affiliato alla FIGC oppure rinunciarvi e richiedere l’affiliazione alla FSGC, cosa che schiuderebbe ad un ulteriore bivio. Lavorare ad un accordo interfederale da sottoporre alla UEFA affinché il San Marino Calcio possa ricevere l’autorizzazione a partecipare a campionati italiani oppure svolgere esclusivamente attività in territorio sammarinese.

In chiusura, l’auspicio di poter risolvere insieme – FSGC e San Marino Calcio – la questione rilevata, a partire dall’incontro di martedì prossimo presso la Casa del Calcio. Mano tesa cui la stessa dirigenza del club biancoazzurro ha risposto positivamente, nelle parole del Direttore Generale – Marusia Giannini – presente alla conferenza stampa.