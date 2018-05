Botte e insulti alla madre e alla sorella, picchiate anche con una sedia: scatenava la sua furia per futili motivi

Cronaca

| 14:35 - 05 Maggio 2018

Venerdì 4 maggio a Rimini è finito in manette un 25enne pugliese, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le vittime sono la madre e la sorella, residenti in un Comune della Provincia di Bari: all'arrestato non è stato sufficiente aver trascorso un mese e mezzo in carcere, dopo una prima aggressione fisica nei confronti della madre, rilasciata dall'ospedale con 30 giorni di prognosi, fatti avvenuti due anni fa. Nell'ottobre 2017 il giudice commutò la detenzione in carcere in domiciliari, grazie alla decisione della madre di accogliere il figlio presso la propria abitazione. Ma l'indole violenta del giovane emerse nuovamente, dopo due mesi di sostanziale calma: un'aggressività che lo spinse a litigare e offendere i parenti in diverse circostanze per futili motivi, quali la richiesta della madre di abbassare il televisore per non disturbare i vicini in tarda serata, le pulizie domestiche, la mancata preparazione del pranzo da parte del ragazzo mentre madre e figlia erano in ospedale per delle visite. L'uomo scatenava la furia con calci, pugni, schiaffi, strattonando le malcapitate, tirando loro i capelli, in un caso lanciando contro la sorella un accendino e una bottiglia, con la giovane ferita allo zigomo destro. Una furia che si esprimeva anche con un linguaggio volgare e sessista. Con l'anno nuovo ci fu sostanzialmente un periodo di riavvicinamento, ma lo scorso 7 marzo l'uomo si rese protagonista di una nuova aggressione, usando addirittura una sedia come arma, con successiva nuova denuncia della madre. Da quel giorno il 25enne è risultato irreperibile, fino a venerdì 4 maggio, giorno in cui è stato rintracciato dalla Polizia sul lungomare di Rmini. Fermato per un controllo ha dato false generalità: espediente per evitare che le forze dell'ordine scoprissero la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bari per i fatti di marzo.