Furia per gelosia, devasta l'auto del nuovo fidanzato della ex e lo minaccia di morte: arrestato

Rimini

| 14:19 - 05 Maggio 2018

Venerdì un 57enne nigeriano è stato arrestato dalla Polizia per danneggiamento puriaggravato e minacce gravi nei confronti del compagno attuale della sua ex fidanzata. I fatti sono avvenuti alle 14 circa in via Aleardi a Rimini: l'arrestato ha messo nel mirino l'automobile del nuovo fidanzato della ex, al fine di spingerlo a scendere in strada per un confronto. Il 57enne, con un turbante in testa e armato di un bastone, ha iniziato a menare fendenti sulla vettura parcheggiata, di colore bianco, distruggendo i quattro finestrini e danneggiandone il parabrezza rivolgendo urla a una finestra: "vieni giù che ti faccio vedere io, se sei un uomo scendi". All'arrivo della Polizia il nigeriano ha continuato a dare in escandescenze, minacciando di morte il "rivale" e cercando di scagliarsi addosso a lui, venendo però fermato dagli agenti.