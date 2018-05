San Leo e l'Alta Valmarecchia protagoniste di Linea Verde in onda domenica 6 maggio su Rai 1

Attualità

San Leo

| 13:41 - 05 Maggio 2018

La città di San Leo e la Valmarecchia saranno protagoniste della prossima puntata di Linea Verde in onda domenica 6 Maggio 2018 alle 12.20 su RAI 1.

Le telecamere del noto programma itinerante che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze, compirà un viaggio fra la storia millenaria della“Città più bella d’Italia” e della Valmarecchia raccontandone, attraverso il brillante conduttore Patrizio Roversi, turismo, tradizioni, artigianato, ambiente e sapori.

San Leo, fornirà l’occasione per visitare una splendida zona d’Italia, quella del Montefeltro, che conserva paesaggi descritti dal pennello rinascimentali come Piero della Francesca e Vasari. In questo paesaggi Daniela Ferolla e Patrizio Roversi si muoveranno, tra mistero e paesaggi agricoli indimenticabili, alla scoperta dei prodotti e della trasformazione delle materie prime in gustosi piatti locali.

Mauro Guerra, Sindaco di San Leo: “Questi importanti riscontri ci gratificano per un costante ed articolato lavoro fatto di relazioni, disponibilità, capacità di risposta. Un lavoro silenzioso ma in grado di portare a questi importanti risultati per l’intero tessuto socio-economico leontino e del circondario. La visibilità garantita da queste trasmissioni televisive, di qualità, vale moltissimo, ancor più se raggiunta senza un investimento economico diretto (non è un costo), bensì con la capacità di saper calamitare le attenzioni, creando le condizioni di base ed alimentando continuamente la promozione del territorio”.

Appuntamento dunque con San Leo, la Valmarecchia e Linea Verde, domenica 6 Maggio 2018 alle 12.20 su RAI 1.