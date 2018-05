La legge regionale sulla musica, prima in Italia, presentata al Music Inside Rimini

Attualità

Rimini

| 13:36 - 05 Maggio 2018

Music Inside Rimini è stata scelta da MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti, l'evento che raduna da più di 20 anni le principali etichette discografiche indipendenti e i principali festival per emergenti in Italia, per presentare la sua 23esima edizione, che si terrà dal 28 al 30 settembre 2018 a Faenza. Coordinatore dell'incontro, in programma lunedì 7 maggio alla fiera di Rimini, Giordano Sangiorgi, storico patron di Mei, mentre ospite d'eccezione sarà l'Assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti che illustrerà la nuova Legge regionale sulla Musica, prima in Italia nel settore. La nuova legge intitolata 'Norme in materia di sviluppo del settore musicale" della Regione Emilia-Romagna, approvata in marzo è una legislazione unica, che punta a rafforzare il sistema musicale regionale e a dare un'impronta trasversale e innovativa al comparto. Un traguardo importante per la Regione, che si impegna a dare un sostegno alle imprese, creando nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali nel mondo musicale attraverso un'offerta formativa che integri quella di accademie e scuole. In cattedra, per portare la loro testimonianza, saliranno anche produttori discografici del calibro di Massimo Benini di Irma Records e Leo Cavalli di Fonoprint, il coordinatore delle scuole di musica Music Academy Max Magagni e due famosi membri di storiche band italiane dell'Emilia-Romagna, Beppe Carletti dei Nomadi e Daniele "Bengi" Benati dei Ridillo. Il convegno sarà introdotto da uno spettacolo live dell'Accademia del Folklore Romagnolo e dall'Orchestra Multietnica Acafolk, realizzato da Cosascuola di Forlì insieme a Materiali Musicali di Faenza e l'Associazione Aca di Forli con il sostegno del progetto MigrArti del Mibact, a cura di Luca Medri.