"20 anni nel mito di Pantani", da sabato al Romagna Shopping Valley la mostra di cimeli e foto del Pirata

Savignano sul rubicone

| 13:03 - 05 Maggio 2018

La maglia rosa del Giro d’Italia, quella gialla del Tour de France, gli scarpini da gara utilizzati da Marco Pantani nel 1998, l’anno della storica impresa: la vittoria del Pirata al Giro d’Italia e al Tour de France. Sono alcuni dei cimeli in mostra da sabato al 29 luglio all’interno della Galleria Commerciale di Romagna Shopping Valley (Savignano sul Rubicone, FC) nell’ambito dell’evento “20 anni nel mito di Marco Pantani" organizzato in collaborazione e in esclusiva con la Fondazione Pantani O.N.L.U.S. e con l’agenzia di comunicazione Proxima S.p.A. di Modena.

Dodici gigantografie raccontano le mitiche imprese del Pirata, cui si aggiunge un’area multimediale dove si possono visionare due tappe del Giro ed altrettante del Tour con le migliori imprese compiute da Marco Pantani nel 1998.

La mostra che si è aperta sabato inaugura un ricco cartellone di appuntamenti in programma ogni fine settimana fino al 29 luglio all’interno e all’esterno del centro commerciale.

A cura dei giornalisti della rivista Bidon – Ciclismo allo stato liquido, domenica 13 maggio, i frequentatori del centro commerciale potranno seguire dal vivo, con il commento live a cura di Bidon, la 9a tappa del Giro d’Italia, Pesco Sannita – Gran Sasso d’Italia, mentre per il Tour de France verrà commentata live la tappa del 14 luglio, tappa di pavé e festa nazionale francese.

Sabato 12 e domenica 13 maggio in programma due giorni di fitness in compagnia di Paolo “PooL” Patrizi, simpatico ed eclettico biker e showman.

Il 23 giugno sarà a Romagna Shopping Valley il giornalista Beppe Conti, storico volto del ciclismo in Rai, che parlerà del Pirata prendendo spunto dal suo libro “La grande storia del ciclismo”. Davide De Zan (giornalista sportivo di Mediaset, figlio del mitico Adriano) sarà al centro commerciale di Savignano sul Rubicone nella seconda metà di luglio dove presenterà i suoi libri “Pantani è tornato” e “Pedala". Il 15 luglio, inoltre, sarà presente il regista teatrale Marco Martinelli (compagnia Delle Albe) autore della pièce “Pantani”.

Sabato 19 maggio giornata di spinning reale/virtuale all’interno del centro commerciale. Nel weekend del 26 e 27 maggio, in collaborazione con le ciclo-officine T1D Bike e Idea Ruote Bycicle, si svolgerà l’evento PIMP YOUR BIKE. Sarà presente anche Cornelio Petrini - storico customizzatore dei caschi di Pantani - che produrrà un casco customizzato celebrativo.

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio largo a uno dei giochi di spiaggia più divertenti e popolari per i più piccoli, e non solo: l’esterno di Romagna Shopping Valley si trasformerà in una spiaggia dove sarà allestita una pista di biglie e si giocherà a cheecoting.