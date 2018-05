Luca Carboni e Mario Biondi ospiti del concerto di Dodi Battaglia: ecco i tanti eventi dell'estate di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:47 - 05 Maggio 2018

Ad arricchire questo primo weekend di maggio a Bellaria, saranno il mercato dei produttori agricoli di domenica mattina (tra viale Paolo Guidi e via Pascoli), l’apertura dei musei cittadini (Casa Rossa di Alfredo Panzini, Museo delle Conchiglie presso la Torre Saracena, Museo delle Radio d’Epoca e Noi. Museo della Storia e della Memoria) prevista sempre domenica dalle 16.00 alle 19.00, ma anche il Campionato nazionale di ginnastica ritmica, promosso dal Centro Sportivo Educativo Nazionale presso Palazzetto dello Sport.

Proprio i grandi appuntamenti sportivi si sono consolidati negli anni quale componente importante dell’offerta turistica di Bellaria Igea Marina. ll Campionato nazionale di ginnastica ritmica segue di una settimana il 18° Young volley on the beach organizzato da Kiklos, il più grande evento di beach volley giovanile in Italia, che in questa edizione record ha portato in città 9.500 partecipanti provenienti da tutta Italia. Sport che sarà protagonista anche domenica 13 maggio con la 45^ Maratonina dei laghi, gara podistica organizzata da Asd Dinamo Sport; dal 18 al 20 maggio, nuovo appuntamento targato Kiklos, con il Sand Volley 4x4 e 2x2 sulla sabbia del Beky Bay, appuntamento che sarà riproposto dal 31 maggio al 3 giugno. Sempre a inizio giugno, il Beky Bay ospiterà la Summer Cup Kiklos, con nuove sfide sulla sabbia per under 12, 13, 16 e 19, mentre il 16 e 17 giugno Bellaria Igea Marina ospiterà l’edizione 2018 del Momorial Pavirani, torneo nazionale di calcio che vedrà sfidarsi gli iscritti all’Associazione Italiana Arbitri – Figc. Il 28 luglio, altro atteso evento sportivo, quella Riviera Beach Run che, unica nel suo genere, vedrà centinaia di corridori sfidarsi in un percorso di oltre undici chilometri tra strada e spiaggia. Si passa poi al ricchissimo settembre sportivo di Bellaria Igea Marina, con la tradizionale kermesse con gli oratori Anspi che porterà in città migliaia di giovani e giovanissimi a inizio mese, l’ultimo Sand Volley di Kiklos dal 7 al 9, nonché l’attesa Bim 24h Mtb, che dal 21 al 23 settembre porterà in Romagna il paradiso degli amanti della mountain bike.Venerdì 1^ giugno la città festeggerà il compleanno di Dodi Battaglia con l’atteso Dodi Day - 50 anni in musica: un grande concerto pieno di sorprese per celebrare la vita artistica spesa sia come chitarrista dei Pooh che come interprete di tanti successi. Molti gli ospiti sul palco: i primi nomi confermati sono quelli di Marco Masini, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni, Enrico Ruggeri, ma altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. Sarà solo l’inizio di un fine settimana imperdibile; infatti sabato 2 e domenica 3 giugno Bellaria Igea Marina avrà l’onore di riabbracciare la Pattuglia Acrobatica Nazionale: Frecce Tricolori protagoniste di quella che si preannuncia in Italia come la più importante manifestazione aerea dell’anno. A testimoniarlo, la presenza di velivoli e ospiti di prim’ordine, a partire dalla pattuglia acrobatica francese, e soprattutto la diretta di oltre tre ore su Rai 1 che porterà lo spettacolo della domenica nelle case di milioni di italiani. Una settimana dopo (dall’8 al 10 giugno) la città si unirà alle celebrazioni della Notte del Liscio, mentre il mese successivo, il 6 luglio, la Notte Rosa sarà festeggiata come da tradizione a Bellaria Igea Marina prevedendo anche un apposito, ricco calendario di eventi a misura di bambino e di famiglia.Dal 18 al 20 maggio si svolgerà l’amatissima “Borgata che danza”, meglio nota come Festa della Borgata, che animerà il nucleo storico della Borgata Vecchia con la collaborazione dell’omonimo Comitato: centrali come sempre la musica, i canti e i balli popolari, a cui la manifestazione dedica incontri culturali, momenti di studio e approfondimento, insieme alla gastronomia tipica che troverà spazio nei cortili delle abitazioni. Sabato 14 luglio, nell’anniversario che celebra la Presa della Bastiglia, la città omaggerà gli ospiti francesi con uno spettacolo di fuochi d’artificio, e sempre a metà mese (il 13 e il 18), sono inoltre in programma il Carnevale d’estate di Bellaria e quello di Igea Marina, a cura dell’Associazione Tot Sla Maschera. Venerdì 20 luglio, prima serata della tradizionale rivisitazione storica in costume “I Saraceni”, a cura del Comitato Borgata Vecchia: ormai grande classico dell’estate romagnola, la manifestazione si protrarrà fino a domenica 22 luglio.Il weekend di inizio giugno sarà arricchito dall’originale BBK Barbecue Festival dedicato alle prelibatezze del barbecue e animato da musica dal vivo, promosso in piazzale Kennedy dall’Associazione Fire Brigade Entertainment nella giornata di sabato 2 giugno. Sabato 18 agosto i grandi piatti della cucina marinara romagnola ispireranno la Festa del Mare sul porto canale; nell’occasione, la tradizione più autentica sposerà la musica e lo spettacolo per un evento da non perdere, al pari dell’annuale Festa della Piadina in programma invece dal 7 al 9 settembre.Nei mesi di luglio e agosto, l’offerta turistica cittadina si arricchirà dei grandi live firmati Lp Rock Events. Martedì 3 luglio, appuntamento al Beky Bay con il concerto dei Pennywise, la band punk formatasi trent’anni fa in California. Stessa location e ancora grande musica tra il 17, il 19 e il 20 luglio, con i live in rapida successione dei Soja, massimi esponenti del reggae americano, dei Madness, gruppo icona del 2toneska britannico, e dei Gogol Bordello, band regina delle contaminazioni musicali. Gradito e atteso ritorno, il Bay Fest, l’ormai classico festival punk rock di Ferragosto che porterà a Bellaria Igea Marina il meglio della scena internazionale distribuito in tre giorni, tra cui Lagwagon, Mad Caddies, Dropkick Murphys, Agnostic Front, Suicidal Tendencies, Bad Religion e Millencolin.Alla stagione del Beky Bay, polo di divertimento e sede si spettacoli che sorge direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, si aggiunge l’altra esclusiva struttura ‘on the beach’ tra Bellaria e Igea Marina: il Polo Est, che nel corso dell’estate proporrà sport, musica e intrattenimento.