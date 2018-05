Boccette, mese del Biliardo a Cervia: il Bussecchio Forlì si conferma cannibale di coppa campioni

Sport

Cervia

12:42 - 05 Maggio 2018

Gran pubblico alla serata inaugurale del 24° mese del biliardo Stefano Biondi".

Nella competizione più importante (Coppa Campioni a squadre) Bussecchio Forlì ha bissato il successo dell’anno scorso superando per quattro a zero Rg Impianti Settecrociari. Una sfida che ha vissuto il suo epilogo più emozionante nel primo tempo in cui dopo il vantaggio iniziale del Bussecchio per merito della coppia Versari e Di Marco (83 a 47 contro Franceschini e Bianchini), Rg Impianti Settecrociari ha sprecato la possibilità di ribaltare il risultato con Marino Fabbri, superato al fotofinish da Iuri Minoccheri (92 – 101) e soprattutto con la coppia Ricci e Comandini che ha letteralmente consegnato la vittoria a Batani e Calò (65 a 81) e il conseguente 3 a 0 all’intervallo. Alla ripresa ben presto Daniele Ricci ha stroncato le velleità dei cesenati sconfiggendo nettamente Luca Franceschini per 102 a 48 e portanto il Bussecchio al trionfo con un netto 4 a 0 e rendendo influenti le restanti partite in cui i giocatori del Bussecchio Enrico Rosa, Marco Morri e Alessandro Raggi stavano primeggiando sui rispettivi avversari cesenati.

In contemporane nei play out di serie A1 passaggio del turno per Pronto Poster Settecrociari (3 a 0 col Pizzeria Auriga Rimini) e Borin President Park (3 a1 col Leon D’Oro Molinella 2) e per le sconfitte è retrocessione in serie A2 mentre le vincitrici dovranno affrontare nello spareggio salvezza (mercoledì 9 maggio) rispettivamente Time Out Martorano e Rg Impianti Settecrociari.