Tremila euro per l'ospedale di Cattolica raccolti in un pranzo benefico dalla comunità marignanese

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:38 - 05 Maggio 2018

Domenica 29 Aprile presso il Centro Sociale Autogestito presenti tante associazioni e commercianti marignanesi, patrocinati dall’Amministrazione Morelli, che con il loro contributo hanno permesso a circa 200 cittadini di passare insieme momenti piacevoli e sostenere un' importante donazione di apparecchiature elettromedicali al Reparto di Day Hospital Oncologico di Cattolica.

Hanno presenziato come graditissimi ospiti anche il Dott. Nicolini e alla Dott.ssa Solaroli che, insieme a tutto il personale del reparto oncologico, lavorano e prestano con passione ogni giorno un prezioso servizio.

Il ricavato di circa 3.000,00 sarà arricchito di ulteriori fondi provenienti da altre iniziative che saranno messe in campo nei prossimi mesi e servirà all’acquisto di strumentazione direttamente indicata dai medici e utili al potenziamento della cura e monitoraggio dei pazienti, quali monitor muliparimetrici, elettrocardiografi e pulsossimetri.

Il Sindaco Daniele Morelli, insieme alla Giunta, ha manifestato “riconoscenza ai medici per il loro servizio quotidiano e i complimenti per questa iniziativa, con l’orgoglio nel constatare la viva e determinante collaborazione tra tante realtà che fanno parte del tessuto sociale Marignanese. Adoperarsi in sinergia per il bene comune è il più alto indice di benessere di una Comunità".