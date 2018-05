FOTO: spettacolo Challenge Riccione, Sara Papais del Td Rimini vince il triathlon sprint femminile

Sport

Riccione

05 Maggio 2018

Uno sport che ogni anno in Italia aumenta il numero dei propri appassionati e praticanti. Il triathlon è uno spettacolo che ha incantato Riccione nella mattinata di sabato, con il 'fiume' di atlete che si sono contese la vittoria del Triathlon Sprint, prima nella frazione in mare, poi con le frazioni in bici e di corsa. A vincere è stata l'atleta friulana, riminese d'adozione, Sara Papais del Td Rimini, prima al traguardo con il tempo di 1:06:55, davanti a Tania Molinari e all'austriaca Madgalena Fruth. La Papais ha iniziato la terza frazione, quella decisiva, dalla seconda piazza, complice un contrattempo nella zona cambio, ma poi ha rimontato l'avversaria, arrivata seconda, mostrando la sua grande forza in quella che è la sua specialità, la corsa. Per il Td Rimini anche il sesto posto di Sara Moretti (1:10:46) e l'undicesimo di Elisabetta Scarpellini (1:14:30). Le altre ragazze del Td Rimini hanno conseguito questi piazzamenti: 25esima Clelia Bartolomei, 26esima Giulia Valentini, 28esima Susanna Rinaldini, 40esima Luisa Caggiati, 49esima Virginia Alluigi. La squadra di casa, il Triathlon Team Riccione, trova il quinto posto con Asia Mercatelli (1:10:19) e il nono posto di Alessia Righetti (1: 13:46).

TRIATHLON SPRINT FEMMINILE: 1 Sara Papais (TD Rimini, 1:06:55), 2 Tania Molinari (Piacenza Triathlon, 1:07:23), 3 Magdalena Fruh (Austria, 1:08:43), 4 Veronica Signorini (Triathlon Cremona, 1:09:34), 5 Asia Mercatelli (Triathlon Team Riccione, 1:10:19).