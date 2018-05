Rimini, scoppia incendio sull'autobus: intervengono i Vigili del Fuoco

Cronaca

Rimini

| 12:16 - 05 Maggio 2018

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sabato mattina, verso le 6 e 20, in via Settembrini, all’altezza della rotonda in corrispondenza con via Flaminia, per domare le fiamme dell’incendio scoppiato su un autobus della Start Romagna. Più di un’ora e mezza hanno impiegato per estinguere il rogo sul mezzo, in quel momento fortunatamente vuoto, che è andato parzialmente distrutto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale: la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per permettere le operazioni spegnimento. Non ci sono stati feriti. Foto di repertorio