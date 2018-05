Rimini: scatta l’allarme antincendio in hotel, evacuati 120 ospiti

Cronaca

Rimini

| 12:08 - 05 Maggio 2018

Allarme nella tarda serata di venerdì all’Hotel Terminal Palace di Rimini, in Viale Regina Margherita: erano le 23 e 40 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’antincendio scattato poco prima. E’ stato lo stesso gestore dell’albergo ad allertarli e a provvedere ad evacuare lo stabile che in quel momento ospitava circa 120 persone. I pompieri hanno appurato che all’origine c’era il surriscaldamento di asciugatrice posta al piano interrato che aveva generato fumo in tutto lo stabile. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’hotel, a quel punto gli ospiti hanno potuto far ritorno nelle loro camere. Nessuno di loro è rimasto intossicato.