Baseball, nella prima sfida successo di misura dei Pirati sul Padova (3-2) in un finale ricco di emozioni

| 08:55 - 05 Maggio 2018

Il Rimini Baseball conquista sul filo di lana la quinta vittoria consecutiva battendo un ottimo Tommasin Padova per 3-2 grazie alla valida decisiva a basi piene di Ustariz (nella foto di Lauro Bassani) al nono inning sul rilievo padovano Fabiani. La partita si è disputata regolarmente senza problemi di pioggia (prevista in Romagna nelle ore precedenti), anche se nel finale di gara sugli spalti dello Stadio dei Pirati si è addensata la solita umidità.

I due manager Ceccaroli e Sandillo hanno schierato Habeck e Logan Duran come partenti. Entrambi hanno dato vita ad un bel duello sul monte di lancio concedendo pochissimo agli attacchi e ben supportati dalle difese.

Ad inizio terza ripresa Padova in vanmtaggio. Galvan si guadagna la base ball, Hidalgo viene eliminato al volo, mentre Medoro realizza un doppio. Sulla rimbalzante di Berini, il prima base neroarancio Ustariz è bravo ad assistere a casa base il ricevitore Llewellyn che tocca il corridore padovano Galvan (secondo out). Il colpito di Pacini riempie le basi, poi sul conto di Sanson, la pallina passa sotto le gambe del catcher neroarancio permettendo così a Medoro di arrivare salvo a punto (0-1). Al cambio di campo i Pirati piazzano la zampata del sorpasso: Romero si guadagna la base ball, poi Angulo con una legnata terrificante in campo opposto spedisce la pallina oltre la recinzione (2-1). Prima valida della serata per Rimini e terzo fuoricampo stagionale per lo slugger ex Novara. Due riprese più avanti gli uomini di Ceccaroli sciupano la più ghiotta opportunità per allungare con le basi piene.

Nella parte alta del settimo sulla collinetta dei Pirati è salito Kelly al posto del partente Logan Duran autore di una buona prova. L’ex Neptunus Rotterdam colpirà il Capitano del Tommasin Pacini (poi out su pickoff) e passerà in base su ball Sanson, ma riuscirà a chiudere l’assalto ospite senza affanni. Arriviamo nel finale di gara dove sicuramente non sono mancate forti emozioni. Hernandez affronta l’interno biancoscudato Hidalgo che realizza il solo homer del nuovo pareggio (2-2). L’attacco ospite prosegue con le due valide in sequenza di Medoro e Perdomo (pinch hitter al posto di Berini), poi il perfetto bunt di sacrificio di Pacini sposta i compagni in posizione punto (gran giocata difensiva di Di Fabio). A questo punto il manager riminese Ceccaroli sostituisce Hernandez inserendo al suo posto Morellini. Il pitcher neroarancio terminerà alla grande la ripresa con due strike-out fondamentali su Sanson e Sciacca. Ultimo attacco Rimini. Fabiani elimina Di Fabio e Noguera, poi Romero si guadagna una preziosa base ball. Il solito Angulo batte valido al primo lancio, poi Garbella ottiene un passaggio in base importante. Nel box si presenta Ustariz con la situazione di basi piene e due out sul tabellone. Il prima base dei Pirati sul conto pieno tocca una lunga volata al centro che permette a Romero di pestare il piatto di casa base. Walk off hit di Ustariz e Rimini vince per 3-2. Morellini conquista la sua prima vittoria in stagione riscattando così l’opaca prestazione di Parma.

Questa sera la serie si trasferirà sul diamante veneto dello Stadio Plebiscito (playball ore 20.30) per la conclusiva sfida del terzo weekend di regular season. Probabili partenti, il mancino ex Novara Ruiz per Rimini e il venezuelano ex MLB Yohan Pino per il Tommasin Padova.