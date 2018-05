Scippa il telefonino a una donna, ma un passante lo vede e prende il numero di targa

Cronaca

| 07:09 - 06 Maggio 2018

Un cittadino peruviano, attualmente domiciliato a Rimini e lavoratore stagionale, è accusato di furto con strappo in concorso per fatti avvenuti a Milano nel dicembre 2016. Una cittadina iraniana denunciò lo scippo del telefono da parte di un uomo salito poi a bordo di un'automobile guidata da un complice. Fu un passante ad assistere alla scena e ad annotare il numero di targa: la vettura risultava di proprietà di una persona che in quel periodo l'aveva prestata a una donna peruviana, legata da una relazione sentimentale all'imputato. Secondo gli inquirenti, quest'ultimo avrebbe delle responsabilità: non è chiaro se fosse l'uomo alla guida o quello che materialmente ha eseguito il furto. Il legale difensore del cittadino peruviano, l'avvocato Enrico Graziosi, punta alla piena assoluzione per la mancata identificazione del suo assistito. In caso di condanna, per questo reato, l'imputato non può giovarsi della sospensione della pena.