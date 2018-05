Basket B, i Crabs alla sfida decisiva: vincere sabato (ore 20,30) a Lugo per giocarsi la salvezza alla bella

Sport

Rimini

| 19:48 - 04 Maggio 2018

Vincere o morire. Cioè retrocedere in serie C. Mai ci saremmo aspettati di vedere i Crabs in questa situazione, eppure è la triste realtà. Dopo i playoff e l'eliminazione da parte di Forlì con Massimo Bernardi in panchina solo un paio di stagioni fa - un risultato sportivo che aveva riacceso in città la passione per la palla a spicchi in città - i Granchi si sono inabissati e ora sono addirittura in lotta per mantente la serie cadetta. Incredibile ma vero-.

I biancorossi hanno perso gara1 dei playout martedì al Flaminio contro Lugo, sabato sera (ore 20,30) a Lugo hanno a disposizione una solo risultato: la vittoria per giocarsi così la salvezza alla bella al Flaminio martedì prossimo (ore 20,30). Sarà quindi necessario mettere in campo qualcosa in più di quanto i Granchi hanno fatto vedere nel match di Rimini, contro un avversario non irresistibile ma che è stato bravo ad approfittare di alcuni errori da parte della formazione biancorossa allenata da Maghelli.

“Martedì Lugo ha avuto qualcosa in più di noi - spiega Renzo Galli, primo assistente di coach Maghelli - questa NTS è più forte del suo avversario, purtroppo però ci è mancata la convinzione: dovremo mettercelo in testa, e crederci fino in fondo per riuscire ad ottenere la vittoria. Penso che la squadra sia stata messa bene in campo, abbiamo a nostra disposizione giocatori di livello, senza convinzione però non si va lontano. La partita di domani sera sarà una battaglia da affrontare a viso aperto: i nostri avversari sono stati più bravi di noi nell’approccio al match, dal canto nostro probabilmente abbiamo avuto ‘paura’ di vincere: in settimana abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale, che sarà fondamentale. Dovremo cominciare con il giusto piglio e non concedere nulla in difesa, abbiamo analizzato gli errori commessi nella prima sfida e non vogliamo ripeterli - conclude Galli - sarà importantissimo entrare in campo con determinazione e consapevolezza dei nostri mezzi”.