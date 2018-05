Reunion Rimini, l'evento per gli appassionati di moto entra nel vivo: sabato il rombante saluto delle Harley

Attualità

Rimini

| 17:12 - 04 Maggio 2018

Entra nel vivo a marina centro Reunion Rimini che nel weekend attende 40.000 appassionati e curiosi di moto custom e auto americane, coinvolgendo cittadini e turisti affascinati dal clima di festa.

In pochi anni Reunion Rimini è diventato un evento di portata internazionale, un punto di riferimento nel circuito dei raduni motoristici, all’insegna dello spirito di unione, dell’amicizia e dell’allegria.



A Rimini Reunion le migliori case motociclistiche in demo ride, tra cui Harley Davidson, Indian, Moto Guzzi, Ducati, tutte caratterizzate dall'intramontabile fascino evocativo; oltre 180 stand: merchandising dei marchi più prestigiosi del settore, originali creazioni dei customizzatori, club da tutta Europa, street food e birra Heineken. A Reunion Rimini 2018 anche una mostra di 150 auto americane, con un’ospite d'eccezione, Arianna Casoli, pilota ufficiale Team Nascar.



Reunion Rimini ha un importante focus sui giovani, all’insegna di legalità, educazione e sicurezza stradale. A tema anche la sicurezza stradale con il pilota William De Angelis della scuola Guidare Pilotare di Siegfried Stohr presente all’interno di Misano World Circuit, il Warm Up Tour targato WorldSBK e Autodromo di Imola, itinerari educativi con la Polizia Municipale e simulazioni di guida con gli esperti istruttori del Team Dolomiti Corse.



Domani alle 11:30 l'intervento delle autorità locali, a seguire il rombante ‘Saluto delle Harley’ davanti al palco del Villaggio Reunion e alle 15.00 la grande parata con un giro panoramico che partirà da Piazzale Boscovich.



Domani il programma degli spettacoli prevede alle 20.00 Revolution - Guns N’ Roses European Tribute, alle 22.30 Ira Green – Rock Winner ‘The Voice of Italy’ 2015.



L’evento è organizzato dal Centro Congressi SGR in collaborazione con MAC (Motociclette Americane MAC).



Reunion Rimini è una preview del 4° Festival dell'Industria e dei Valori d'Impresa di Confindustria Romagna.