Basket, cala il sipario sul Memorial Papini. Anche l'argento olimpico di Atene Alex Righetti tra gli ospiti

| 16:46 - 04 Maggio 2018

E' calato il sipario sul Memorial Claudio Papini, ormai da anni un punto fermo per la promozione e lo sviluppo del basket giovanile. Da record la dodicesima edizione: 132 squadre partecipanti da 14 regioni, 140 tra arbitri, mini-arbitri e istruttori, 16 squadre a livello Under 13 femminile oltre alle categorie maschili Under 15, 14, 13, Esordienti ed Aquilotti. Quattro giorni di puro divertimento, agonismo, gioie e dolori, come i veri valori dello sport trasmettono. Di giorno avversari e di sera tutti amici, come dimostra la splendida serata dove tutte le squadre si sono riunite al Palazzetto Flaminio per festeggiare questo torneo e per ascoltare testimonianze importantissime come quella di Alex Righetti, ex giocatore argento olimpico ad Atene 2004, Paolo Moretti, ex giocatore e padre di Davide oggi in NCAA per la presentazione del Moretti Basketball Dream Camp, e per assistere alla splendida performance dei ragazzi di Centro 21, associazione di volontariato di sostegno alle famiglie con ragazzi affetti da disabilità mentali.

LE SQUADRE VINCITRICI



UNDER 15 MASCHILE (TROFEO ZOFFOLI MAPPAMONDI): OXYGEN ORANGE1 BASSANO

UNDER 15 MASCHILE (ENERCEI): PETRARCA PADOVA

UNDER 14 MASCHILE (NUOVACEI): ALFA OMEGA OSTIA

UNDER 14 MASCHILE (VICI VISION): EUROBASKET ROMA

UNDER 13 MASCHILE (RIVIERA EVENTI RIMINI): EUROBASKET ROMA

UNDER 13 MASCHILE (FRANCIONI): JUNIOR RAVENNA

ESORDIENTI MASCHILE (GARDEN SPORTING CENTER): ONE TEAM FORLI’

ESORDIENTI MASCHILE (DELLAROSA LUBRIFICANTI): VITO LEPORE AVELLINO

AQUILOTTI MASCHILE (ASSO CONSULENZE TURISTICHE): COMPAGNIA DELL’ALBERO RAVENNA

AQUILOTTI MASCHILE (INOX MARE): GARDOLO MINIBASKET

UNDER 13 FEMMINILE (EMMEGI): PEPERONCINO BASKET CASTELLO D’ARGILE

Vincitore Premio Papo al miglior allenatore, quest’anno alla memoria: Gianfranco Gatto



Vincitore Premio Miglior Arbitro del Torneo: Alessandro Veca