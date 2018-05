Quattro incidenti in cinque giorni nell'incrocio 'killer' della Consolare Rimini-San Marino, è allarme

Attualità

| 15:55 - 04 Maggio 2018

Quattro incidenti stradali avvenuti in cinque giorni, è allarme sicurezza all'incrocio della Strada Statale 72, Consolare Rimini-San Marino, con via della Gazzella-via Barattona. I cittadini sollecitano interventi per garantire la sicurezza di automobilisti e ciclisti, in particolar modo, a fare appello sui social network, sono i responsabili dell'associazione "La Grottarossa che vorrei", nata per occuparsi dei problemi di viabilità delle zone Pomposa e Grotta Rossa. "Noi residenti alla Grotta Rossa assistiamo da anni ripetutamente agli incidenti, nell'incrocio non ci sono attraversamenti pedonali e nel 2004 sono stati eliminati anche i semafori pedonali a richiesta. Ci siamo chiesti allora, se sia possibile attraversare questa strada a piedi o percorrerla in bici". La risposta di Anas è stata affermativa: la SS 72 è una strada extraurbana secondaria, quindi permette il transito anche di biciclette e pedoni. E' dunque discutibile la scelta, nel 2004, di eliminare i semafori pedonali. Nel contempo la burocrazia ha dilatato i tempi di realizzazione della rotatoria nell'incrocio e del sovrappasso ciclopedonale all'altezza di via della Gazzella. I cittadini sono così preoccupati e continuano ad aggiornare le spiacevoli statistiche sugli incidenti in zona.



Nella foto l'incidente avvenuto il 29 aprile, che ha coinvolto un'automobile e una bicicletta