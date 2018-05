Rimini, 1000 capi di abbigliamento con marchi contraffatti sequestrati a un negoziante bengalese

Cronaca

Rimini

| 15:32 - 04 Maggio 2018

Nel ponte festivo appena trascorso, la Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito un’intensa e pianificata serie di mirati interventi di Polizia economico-finanziaria, con l’impiego di pattuglie e unità cinofile, ai fini del controllo economico e di contrasto ai traffici illeciti in tutto il territorio della Provincia di Rimini. L'operazione è stata denominata "Super bridge" e per quel che concerne il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale, l'attenzione delle "fiamme gialle" si è concentrata su un negozio di Rimini. Al termine di un controllo sono stati sequestrati 1000 capi di abbigliamento e accessori riportanti marchi contraffatti di note case di moda come Fendi, Guess e Dolce&Gabbana. Il gestore, un cittadino bengalese, è stato denunciato per i reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.