Rimini, gli ultimi sequestri di droga preoccupano: alto consumo di ketamina, anfetamina ed ecstasy

Cronaca

Rimini

| 15:26 - 04 Maggio 2018

In occasione del Music Inside Festival. anche la Guardia di Finanza di Rimini ha operato con proprio personale per contrastare l'attività di spaccio. Ed è emersa la preoccupazione per la diffusione elevata di droghe altamente pericolose come ketamina, ecstasy e ketamina. Al termine dei controlli operati dai finanzieri, ono stati 25 gli assuntori di stupefacenti individuati dai cani antidroga Ulla e Donny e quindi segnalati alla Prefettura. Un giovane bresciano è stato invece denunciato, perché trovato in possesso di 10 grammi di marijuana divisa in dosi. In manette sono finiti anche due fidanzati lombardi, ora agli arresti domiciliari. I cani antidroga hanno setacciato anche il parcheggio adiacente ai padiglioni fieristici, rinvenendo un 'tesoro stupefacente': 53 dosi, per un totale di 60 grammi, di marijuana, hashish, cocaina, nonché anfetamine. Tutta la droga, risultata abbandonata, è stata sequestrata a carico di ignoti. Il Comando Provinciale della Finanza di Rimini commenta in una nota: "preoccupano, a tal riguardo, i sequestri di ketamina, anfetamina ed ecstasy, sostanze purtroppo tristemente note a livello nazionale poiché risultate spacciate tendenzialmente in diversi passati rave party, la cui assunzione crea un forte allarme sociale, soprattutto per la forte dipendenza fisica e psichica che tali sostanze, pare dai devastanti effetti allucinogeni, determinerebbero negli assuntori".