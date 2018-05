Weekend di sport e gusto a Poggio Torriana con gara podistica e festa delle erbe

Eventi

| 15:02 - 04 Maggio 2018

Doppio appuntamento per domenica 6 maggio, tra sport e gastronomia La prima proposta è per gli amanti dello sport. Si parte dalle 9 della mattina al parco del Mulino Sapignoli, con le iscrizioni per l'8° Giro dei Colli Bernesi organizzato dall' ASD Nuova Olimpia Running. Si tratta di una camminata ludico-motoria con nuovi percorsi da 11,2 e 5,2 km, della durata circa di 2 ore. Sono previsti punti ristoro: uno lungo il percorso (al km 5) e uno all’arrivo. Per Informazioni: Dominici Daniele - 327.4264365 6oredellapiadina@gmail.com, Salighini Christian - 329.0051413 salighini@libero.it.

Per gli amanti del gusto, invece, il ritrovo è al Giardino delle Pietre Recuperate a Torriana con la tradizionale “Festa delle Erbe, la collina incontra il mare!”. La festa popolare si svolge a partire dal pranzo previsto per le ore 12,30 a base di erbe di campagna e pesce, e prosegue nel pomeriggio dalle 15 con musica e balli a cura del gruppo di canto popolare "Nun ai sem". Nel parco sarà allestito un mercatino di piante aromatiche e da orto. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Torriana-Montebello e dall' Associazione Anziani "Il Percorso". La prenotazione del pranzo è obbligatoria ai numeri 328/73996590 Mario e 342/1260816 Daria.

Le iniziative sono entrambe patrocinate dal Comune di Poggio Torriana.