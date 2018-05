Auto a gpl in fiamme a Castel Sismondo, scongiurate esplosione e tragedia nel centro di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:57 - 04 Maggio 2018

Giovedì, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio, i Finanzieri del Nucleo Operativo del Gruppo di Rimini, sono prontamente intervenuti per lo spegnimento di un principio d’incendio di un’auto in sosta, in pieno centro storico di Rimini, a ridosso del Castel Sismondo, zona particolarmente trafficata da turisti e cittadini. I Militari hanno visto fumo uscire da una vettura poi risultata alimentata a gas GPL. Messa in sicurezza la zona interessata, con l'allontanamento delle persone, hanno spento il principio di incendio con l'estintore in lora dotazione, evitando gravi conseguenze derivanti da una possibile esplosione. Il successivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai Finanzieri, ha poi consentito la definitiva messa in sicurezza dell'auto incendiata.