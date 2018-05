Mercato di Rimini protagonista nel programma 'buono a sapersi', il 7 maggio su Rai Uno

Attualità

Rimini

| 14:42 - 04 Maggio 2018

Le telecamere Rai al Mercato Centrale di Rimini. Lunedì 7 maggio, il programma "Buono a sapersi" condotto da Elisa Isoardi, in onda su Rai Uno alle 11.05, parlerà di fagiolini. Il borsino della spesa, con le quotazioni di mr.prezzo Claudio Guerrini, sarà effettuato proprio in collegamento da Rimini. Non mancherà un collegamento con l'inviato Ivan Bacchi, ospite di un'azienda che coltiva e lavora fagiolini a Savignano sul Rubicone. In studio Orazio Casalino, agronomo, illustrerà le principali varietà dei fagiolini, dando preziose indicazioni su come scegliere i migliori. La dietista Lucia Bioletti ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando gli abbinamenti più salutari. Il Direttore della Neurologia dell'Asl Roma-Ospedale San Filippo Neri di Roma, Giancarlo di Battista, spiegherà come la vitamina B6, contenuta nei fagiolini, sia valida alleata di chi soffre della sindrome di gambe senza riposo. Le maestre di cucina Federica Giuliani e Velia De Angelis proporranno due ricette, rispettivamente la frittata soffiata di fagiolini e la torta salta con fagiolini e pomodorini.