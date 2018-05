Merce esposta sui marciapiedi, a inizio giugno in vigore nuovo regolamento a Rimini. No della Lega Nord

Attualità

| 13:35 - 04 Maggio 2018

Col voto favorevole della maggioranza (20 i voti favorevoli, 3 quelli contrari, 4 le astensioni) il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato nella seduta di giovedì 3 maggio il nuovo regolamento comunale per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio del comune di Rimini. Come già anticipato, il nuovo regolamento, che entrerà in vigore a inizio giugno, vuole intervenire evitando che non solo il lungomare, ma tutta la città si trasformi in un mercato a cielo aperto, con marciapiedi invasi da espositori e da merce.







IL COMMENTO DELL'ASSESSORE JAMIL SADEGHOLVAAD: “Si tratta di un tema importante e allo stesso tempo delicato – ha detto l’assessore alle Attività commerciali Jamil Sadegholvaad presentando la proposta al consiglio – . Il tema del decoro, della gradevolezza estetica, del passaggio non ostacolato da oggetti e espositori, è fondamentale perché contribuisce alla complessiva offerta turistica di una città come la nostra, che sta investendo tantissimo nella riqualificazione urbana e ambientale. La qualità e l’impatto dell’offerta commerciale è un elemento che rientra nello stesso puzzle. Il tema di una regolamentazione dunque ci sta tutto, sollevato oltretutto negli ultimi anni da più parti e frutto di tanti incontri con le categorie. Il Regolamento infatti persegue la finalità di migliorare la qualità urbana e il valore turistico della città, intervenendo sulle modalità di esercizio delle attività commerciali in linea con la recente regolamentazione degli arredi e dei dehors nel centro storico. Tra gli obiettivi qualificanti la rimozione di quei fenomeni di degrado derivanti da un consumo disordinato degli spazi destinati alle attività economiche, specie nelle zone pregiate della città".

il Carroccio boccia il provvedimento varato dall'Amministrazione Comunale di Rimini. Lo spiega il Consigliere Matteo Zoccarato

“Inefficace anche il dispositivo di deroga – tuona Zoccarato – perché se è vero che sarà possibile, per un commerciante, aumentare il numero degli ‘stand’ purché rispetti la quota del 45% del suolo pubblico a suo carico, è anche vero che l’effetto di questa norma sarà prima di tutto quello di incentivare i concorrenti extracomunitari a sfruttare al limite il proprio spazio espositivo minacciando così la passeggiata sul lungomare”. Per Zoccarato, infine, il regolamento arriva “ai supplementari di una stagione in corso con imprenditori che hanno già investito perché ignari della scure che il Comune avrebbe inflitto alle loro attività”.