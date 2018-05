Pallavolo femminile, la Emanuel Rvr vince a Santarcangelo ed è promossa in serie C

Sport

Rimini

| 12:26 - 04 Maggio 2018

Non sbaglia il match point l’Emanuel Rvr che vince 3 a 1 a Santarcangelo e mette le mani sulla serie C.

E’ una promozione che premia la squadra allenata da Marco Brunetti col suo vice Andrea Bonfè, con l’inossidabile Michela Filanti in campo a guidare le giovani compagne, alla fine di una stagione combattuta dalla prima giornata con un quartetto di squadre sopra le altre e poi nel testa a testa con l’Acsi Ravenna.

Ieri sera l’epilogo, con l’Emanuel Rvr

in testa di un punto e costretta alla vittoria da tre punti per mettere al sicuro la promozione.



L’Emanuel parte forte, tanto che per due set la gara (13/25 e 12/25) sembra senza storia.

Ad un set dalla serie C l’Emanuel improvvisamente si blocca, rimette in partita le avversarie che dal loro canto si meritano l’inaspettato protagonismo. Il terzo set è un calvario, la serie C è lì da prendere ma la gara si complica e il Santarcangelo arriva sul 24 a 20. L’Emanuel prova a rimontare ma si ferma sul 25 a 23 per le padrone di casa.



All’avvio del quarto set sulla palestra di Santarcangelo c’è una cappa di ansia. Michela Filanti e compagne hanno dimostrato di poter battere le avversarie, ma la tensione eccessiva è un rischio che può essere fatale. Perdere il set significherebbe vanificare l’intera stagione.



L’Emanuel si rimette sui binari giusti, va in vantaggio 10 a 6, ma le avversarie non si arrendono e piombano ad una lunghezza (12-11). E’ la fase decisiva della gara e una raffica di battute della più giovane di tutte, la 15enne Alice Ariano, consente di allungare fino al 19 a 11. E’ il break decisivo che consegna set e serie C alle ragazze riminesi.



Da ricordare che per l’Emanuel Rvr

è la seconda promozione consecutiva in serie C. Lo scorso anno la società rinunciò alla serie superiore, nell’ottica di una crescita graduale delle giovani del proprio vivaio non ancora pronte al salto di categoria. Dodici mesi dopo ecco di nuovo protagonista l’Emauel, che sin dalle prime giornate ha rivaleggiato con le avversarie ravennati dell’Acsi e le bolognesi del Volley Castello, Clai, Pontevecchio e Nettunia.



La settimana del Riviera Volley non termina qui. Dopo il successo della Ke Car Rvr Under 16 femminile nel campionato territoriale (Forlì-Cesena e Rimini), domenica nella final four di Cesena toccherà alle ragazze di Doria Carnesecchi della Under 14 femminile Sgr Servizi Rvr dare la caccia al titolo, dopo aver terminato il percorso regionale nell’elite delle primissime squadre. Lunedì la Under 16 Femminile Arcobaleno giocherà le semifinali territoriali. Mercoledì la Under 16 femminile allenata da Luca Cafaro avvierà la sua fase regionale. Sul fronte maschile, la Under 16 allestita da Riviera Volley Rimini insieme alla Dinamo Bellaria dopo aver vinto la fase provinciale è pronta alle finali regionali in programma a Piacenza.



Santarcangelo Volley – Emanuel Rvr 1-3

13/25 12/25 25/23 13/25

Il tabellino

Cecilia Nicoletti 4, Kathleen D’Emilio 7, Claudia Cirillo, Elena Orsi 9, Alessia Aglio, Anna Mangianti, Mari Stella Cicoria 24, Michela Filanti 17, Giulia Vincenzi, Alice Ariano 6, Arianna Munari, Elisa Piastra.

All. Marco Brunetti. Vice Allenatore Andrea Bonfè.