Contributi per le famiglie che decidono di iscrivere i figli al centro estivo: c’è tempo fino al 22 maggio

| 12:17 - 04 Maggio 2018

La Regione Emilia – Romagna ha messo a disposizione dei contributi (voucher) a sostegno delle famiglie che decidono di iscrivere i propri figli ai centri estivi diurni durante il periodo di chiusura delle scuole. Il progetto, denominato “Conciliazione vita – lavoro”, è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le domande per poter accedere ai contributi andranno presentate in Comune entro il 22 maggio 2018. Il sostegno è rivolto a nuclei familiari con reddito ISEE fino a 28mila euro.

A questo indirizzo è possibile scaricare la domanda di partecipazione da compilare:

https://www.comune.morcianodiromagna.rn.it/wp-content/uploads/2018/05/domanda_partecipazione_bando_centri_estivi.pdf

A Morciano sono due le strutture convenzionate: centro estivo comunale (scuola materna ‘G. Mariotti) e Circolo Tennis Morciano.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici: 0541-851912.