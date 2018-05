Nuoto Garden Rimini, trasferta d'oro per i baby atleti della Polisportiva: doppia medaglia in staffetta

Sport

Rimini

| 11:32 - 04 Maggio 2018

Tre giorni di gara intensi e ricchi di soddisfazioni per la squadra di nuoto della Polisportiva Garden che ai Campionati Italiani AICS disputati a Riccione ha centrato ottimi piazzamenti tra cui spiccano due stupende medaglie d’oro.

“Un’edizione dei Nazionali con grandi risultati, per la nostra piccola realtà rappresentava un importante obiettivo in questa stagione e non possiamo che essere soddisfatti” dichiara il dt della sezione nuoto Agonistico della Polisportiva Franco Cavina. “Le belle vittorie con le staffette, i tanti podi e le decine di piazzamenti tra i primi dieci ci gratificano particolarmente e dimostrano il buon lavoro dei tecnici in particolare quelli delle categorie giovanili” conclude Cavina

Le medaglie d’oro sono arrivate dalla staffetta Esordienti C 4 x 50 stile libero femmine (composta da Veronica De Cecco, Giulia Leonardi, M.Vittoria Tomassini e Sofia Morri)e dalla 4 x 50 mista maschi (Thomas Oldani, Gabriel Cufi, Francesco Luciani e Lorenzo Regoli che sono poi arrivati terzi nella 4x50 stile).

Sono invece saliti sul podio: Giordano Galletti terzo nei 50 farfalla A2, Giovanni Rinaldi terzo 100 dorso R3, Thomas Oldani terzo 50 dorso C1, Ginevra Gori seconda 50 dorso B1, Tommaso Cappelletti terzo 50 dorso A2, M.Vittoria Tomassini seconda 50 stile C1, Lorenzo Tomassini terzo 50 rana B1, Luigi Zanni terzo 50 rana A2,Cristian Piccininni terzo 100 stile B1M, Giovanni Rinaldi secondo 50 dorso R3, Francesca Zanni terza 50 dorso junior e non per ultimo il capitano della squadra Davide Spinelli giunto secondo nei 100 stile e 400 stile e terzo nei 200 stile,100 dorso e 50 stile.

Tantissimi piazzamenti tra i primi 10 hanno impreziosito la tre giorni riccionese del Garden:

Cristian Piccininni 7° nei 50 fa e 5° 50 sl B1; Lorenzo Boga 9° 100 dr,10° 400 sl e 5° 50 dr R1;Francesca Zanni 6° 100 dr e 8° 50 sl Jun; Alessandro Bonatti 10° 100 rn R1; Enea Ulquinaku 6° 100 rn e 5° 50 rn R3; Nicolò Mondaini 7° 100 rn e 8° 50 rn Jun; Gaia Laera 10° 100 rn Ass, Lino Iun 6° 50 dr B1; Giovanni Rinaldi 4° 400 sl,7° 200 sl,8° 50 fa e 10 100 fa R3; Martina Orlandi 6° 400 sl e 10° 200 sl Ass; Luca Freducci 5° 400 sl Ass; Veronica De Cecco 6° 50 sl e 10 50 rn C2;Sofia Morri 9° 50 sl C2; Francesco Luciani 8° 50 sl e 50 rn C2; Ginevra Gori 7° 50 sl B1; Giordano Galletti 10° 50 sl A2; Valentina Ghinelli 10° 100 fa R1; Thomas Oldani 4° 50 rn C1; Gabriel Cufi 7° 50 rn C2; Azzurra Signorini 4° 50 rn B1; Vittoria De Cecco 8° 50 rn B1; Lorenzo Leonardi 6° 100 sl B1 e Michele Stringaro 10° 50 rn R1.

​Nella foto la staffetta d'oro 4x50 mista​