Dall'Albania alla riviera la droga arriva in aereo, maxioperazione dei Carabinieri di Riccione, sette arresti

Cronaca

Riccione

| 08:17 - 04 Maggio 2018

Sette arresti, kg di cocaina, marijuana e hashish pronti per lo spaccio, aereo privato sequestrato: è il bilancio di una maxi operazione in corso dall'alba condotta dai Carabinieri di Riccione sotto la direzione della DDA di Bologna. Disarticolata una rete composta da cittadini albanesi dedita al traffico internazionale di stupefacenti e al relativo spaccio in Italia soprattutto nella riviera romagnola. La droga arrivava dall'Albania tramite proprio il piccolo aeromobile sequestrato.

Seguiranno aggiornamenti