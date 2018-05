Ginnastica in festa, a Rimini Fiera due settimane di artistica e ritmica e i campionati nazionali Silver

Sport

Rimini

| 06:33 - 04 Maggio 2018

A Rimini è già partito il countdown per l’edizione 2018 di “Ginnastica in Festa”. Dal 22 giugno all’1 luglio, la Fiera di Rimini ospiterà 10 giorni di grande ginnastica in occasione di un evento, organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, che riunirà atleti, società, espositori e appassionati in un’unica imperdibile manifestazione sportiva all’interno del quartiere fieristico riminese di IEG - Italian Exhibition Group.

Anche quest’anno, infatti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Ginnastica in Festa sarà animata non soltanto dai Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Trampolino Elastico, ma andranno in scena anche diverse attività di Ginnastica per Tutti e numerose esibizioni ed attività collaterali dedicate al pubblico. Il tutto condito dalla presenza, nel corso dei dieci giorni, di grandi nomi della ginnastica azzurra che incontreranno, come ogni anno, la base del movimento ginnico italiano. Un ricco programma per un’edizione dal sapore speciale, prima tappa del percorso di avvicinamento ai 150 anni della FGI

La Fiera di Rimini inoltre, a contorno dell’evento stesso, allestirà un vero e proprio villaggio commerciale nell Hall centrale dell'Expo Village dove verranno esposti, negli stand dedicati, molteplici prodotti di svariati settori come abbigliamento ginnico, cosmetica, food, turismo ed editoria.

Per la manifestazione è un gradito ritorno in terra romagnola: anche la scorsa edizione è stata ospitata all’interno del complesso fieristico riminese, raccogliendo grande successo di partecipazione con oltre 19.000 atleti coinvolti, 730 società partecipanti e 250 i giudici nazionali che hanno seguito le performance in pedana. Dati arricchiti dall’enorme afflusso da parte del pubblico e delle famiglie, che hanno fatto registrare ben 80.000 presenze.

Il biglietto di ingresso giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12.00 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma Best Union, i cui dettagli verranno comunicati in seguito. La Segreteria dedicata all’evento, raggiungibile al numero 0721 283737, è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (festivi esclusi). In alternativa, è possibile scrivere alla mail info@ginnasticainfestarimini.it o tramite il numero di fax 0721 268098.

Per seguire l’evento e restare sempre aggiornati sulle ultime novità, è possibile seguire Ginnastica in Festa sul sito www.ginnasticainfestarimini.it e sui social tramite la Pagina Facebook ufficiale (Ginnastica in Festa Rimini), i profili Twitter (@GIF_Rimini) e Instagram (ginnasticainfestarimini).