Lite di condominio con vendetta: macchina rigata, insulti e minacce con coltello. Donna riminese finisce a processo

Cronaca

Rimini

| 07:08 - 06 Maggio 2018

E' stata costretta a denunciare la vicina di casa, una 58enne, perché le aveva reso la vita impossibile. Una donna riminese ha agito per vie legali contro la vicina, che si trova a processo per atti persecutori, ingiurie, minacce e anche danneggiamenti, perché secondo l'accusa, in una circostanza, rigò la fiancata destra dell'automobile della malcapitata finita nel mirino per questioni legate alla vita condominiale. Lo sciopero degli avvocati penalisti ha causato lo slittamento dell'udienza preliminare da maggio e settembre: per l'occasione è attesa la costituzione di parte civile della persona offesa del reato. Al momento non si registrano altri episodi, dopo la denuncia. La 58enne, difesa dall'avvocato Cristiano Basile, è accusata di aver apostrofato più volte la vicina con insulti, anche in presenza del figlio di lei, e di averla minacciata di morte, in una circostanza utilizzando un coltello. Non si sarebbe limitata ad alcuni 'dispetti', come il suonare insistentemente il campanello dell'appartamento della donna, costretta ad assumere ansiolitici e sonniferi nel tentativo di superare il forte stato d'ansia provocatole dalla 58enne.