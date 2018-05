Automobilismo, a Misano nel week end le gare di otto campionati con 180 vetture in pista

Sport

Misano Adriatico

| 17:11 - 03 Maggio 2018



Weekend all’insegna delle quattro ruote a Misano World Circuit, dove è in programma la seconda tappa delGruppo Peroni Race.

Ben otto i campionati presenti, quasi 180 vetture in pista. Per gli appassionati dei track day poi ci saranno anche due sessioni di giri liberi cronometrati alla domenica per provare nella assoluta sicurezza della pista nel suo assetto gara, la propria vettura di tutti i giorni.

Evento clou la 3h endurance Champions Cup che si concluderà sabato in serata e alla luce artificiale dei fari del Simoncelli.

Numeri e qualità confermata per lo schieramento della Coppa Italia Turismo che, rispetto alla tappa inaugurale, vedrà l’aumento delle macchine in pista. Alla schiera di TCR si aggiungono le Seat Leon del Gruppo Piloti Forlivesi e della Duell Race. Molta attesa, dopo il debutto a Roma il mese scorso, per la presenza delle Smart elettriche EQ, portate in pista dalla LPD con la C3 Max.

Dodici macchine in pista per le GT della Novecentoundici Race Cup e altrettante per la prima prova della Entry Cup, il campionato monomarca gestito dal Gruppo Peroni Race. In pista anche il Master Tricolore Prototipi.

Nel corso del weekend anche le vetture della Clio Cup Italia e le vetture storiche del Campionato Italiano Autostoriche e della Alfa Revival Cup.

Il programma del Gruppo Peroni Race si svolgerà da venerdì a domenica. La prima giornata sarà dedicata alle prove libere, con anche la qualifica della 3h Endurance Champions Cup. Il sabato sarà tempo di qualifiche e della gara della 3h endurance Champions Cup. Solo gare infine nella giornata di domenica. Tutto il programma, a partire dalla qualifica, sarà visibile in Live Stream sul sito www.gruppoperonirace.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Gruppo Peroni Race.