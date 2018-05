Investe capriolo sulla Marecchiese: danni all'auto, coppia illesa. L’allarme: "ora basta serve dissuasore acustico"

Cronaca

Novafeltria

| 06:20 - 04 Maggio 2018

Ancora un caso di incidente stradale provocato dall'attraversamento di un capriolo. E' quanto accaduto qualche sera fa a una coppia di fidanzati di Novafeltria sulla Strada Marecchiese, alle porte della località Ponte Santa Maria Maddalena. Un incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente e la sua passeggera: l'automobilista infatti ha frenato e tenuto il veicolo sulla carreggiata, senza sbandare con il rischio di finire fuori strada e di ribaltarsi. Ingenti comunque i danni alla carrozzeria. Non si tratta del primo incidente in zona: sono frequenti gli avvistamenti di animali in quel tratto di strada, un rettilineo preceduto (o seguito) da una curva. La sera prima la ragazza coinvolta nell'incidente aveva notato un grosso cinghiale ai bordi della strada. Il pericolo aumenta per chi transita con scooter o motori, l'impatto con il cinghiale o il capriolo potrebbe avere conseguenze fatali. Si riapre così il dibattito sulla sicurezza di quel tratto di strada, scarsamente illuminato, ma in generale sul problema dell'attraversamento degli animali, ostacoli improvvisi davanti agli automobilisti. Casi di incidenti analoghi, in Alta Valmarecchia, sono sempre più frequenti. La richiesta dei cittadini è che siano installati dei dissuasori, sperimentati qualche anno fa e già adottati da alcuni comuni. E' un sistema di rilevamento sistemato ai lati della strada che registra la presenza di un animale vicino alla carreggiata e trasmette un segnale alla centralina elettronica, che attiva una luce rivolta agli automobilisti, che possono così ridurre la velocità. Nel contempo si attiva un sistema di ultrasuoni percepibili solo dagli animali che li allontana dalla carreggiata. Nella foto copertina l'auto danneggiata.