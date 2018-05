Cattolica, ecco le due nuove auto di servizio del Comune: rinnovata partnership con Reggini

Attualità

Cattolica

| 14:21 - 03 Maggio 2018

Reggini, concessionaria Volkswagen, si conferma mobility partner del Comune di Cattolica. Mercoledì 2 maggio, davanti a palazzo Mancini, si è tenuta la cerimonia di consegna delle automobili che serviranno per sopperire alle esigenze di mobilità dell'ente.

Gli automezzi saranno a disposizione del personale e degli amministratori per soddisfare le esigenze lavorative, per un intero anno solare, come da contratto di sponsorizzazione.

I veicoli forniti sono due: il nuovo crossover Volkswagen T-Roc, auto dalla linea dinamica e giovane che coniuga agilità sportiva e sicurezza e una UP! La citycar dall’assetto sportivo, che assicura l’agilità regalando, al contempo, massimo comfort, perfetta per muoversi in città. Grazie a questo rinnovato accordo, l'ente sarà dotato di un parco auto di alta qualità, senza costi di acquisto e manutenzione i quali vengono sostenuti interamente dal concessionario Volkswagen Reggini.