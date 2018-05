Oltre 30 grammi di marijuana in camera da letto, arrestato un 30enne sammarinese

Cronaca

Repubblica San Marino

| 14:17 - 03 Maggio 2018

Un 30enne sammarinese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla gendarmeria, dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 32 grammi di marijuana. Le indagini sono partite mesi fa, dopo il rinvenimento di marijuana in una località del Monte Titano, nei pressi di un'abitazione, nella quale è risultato risiedere il 30enne. La gendarmeria ha iniziato a tenere sotto controllo quella zona, fino a mercoledì 2 maggio, quando è stata notata un'automobile parcheggiata, con targa italiana, un veicolo più volte visto transitare da quelle parti. Il 30enne e altri due giovani, italiani, vi sono saliti a bordo, prima di essere fermati per il controllo. Il nervosismo tradito dal 30enne ha spinto la Gendarmeria a disporre una perquisizione. La droga, 32 grammi di marijuana, era nascota in camera da letto.



Foto di repertorio