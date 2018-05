Santarcangelo, una domenica dedicata all'antiquariato e al collezionismo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 03 Maggio 2018

La Casa del tempo, il mercatino del riuso, quello delle famiglie e dei libri già letti: domenica 6 maggio Santarcangelo ospita la 13a edizione della Festa del Collezionista.





Dalle 9 alle 19 per le vie del borgo saranno presenti oggetti di antiquariato, modernariato, vintage, collezioni, libri e tantissimi altri prodotti. Come di consueto, in piazza Ganganelli tornano le bancarelle della casa del tempo e il mercatino dei libri già letti (a cura del gruppo di volontari Amici della Biblioteca Santarcangelo) mentre nei borghi saranno presenti quelle del mercatino del riuso (vie Don Minzoni, Molari, Matteotti e Cavour) e del mercatino delle famiglie (scalinata di Via Saffi e via Battisti).





La Festa del Collezionista è realizzata da Blu Nautilus in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo, l’Associazione Campo Lavoro, il gruppo Amici della Biblioteca di Santarcangelo. Per maggiori informazioni: Pro Loco 0541/624.270 - www.iatsantarcangelo.com - Blu Nautilus 0541/53294 www.blunautilus.it.





Per consentire lo svolgimento della manifestazione, domenica 6 maggio dalle 6,30 alle 21,30 saranno vietati traffico e sosta nelle vie Rino Molari, Don Minzoni, Cavour, Matteotti, Battisti e piazza Ganganelli. L’ordinanza integrale su www.comune.santarcangelo.rn.it.