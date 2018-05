Calcio giovanile, tutto pronto in provincia di Rimini per la 15esima edizione del memorial "Protti"

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:06 - 03 Maggio 2018

Giovani calciatori in arrivo da tutta Europa (e non solo) per mostrare il loro talento sui campi della riviera romagnola. Manca poco all’inizio della quindicesima edizione del Memorial “Flavio Protti”, il torneo internazionale di calcio giovanile organizzato anche quest’anno dall’A.S.D. Sant’Ermete. Saranno ben 32 le formazioni (categoria Giovanissimi B) che si daranno battaglia nella tre giorni di grande calcio, che prenderà

il via il prossimo 18 maggio. La manifestazione si articolerà nei due giorni successivi toccando le località di Villa Verucchio, Pietracuta, Rimini, Sant’Ermete, Lo Stradone, Bellaria, fino alla finale di domenica 20 maggio a Santarcangelo, per un totale di 82 match in programma. Una formula quella degli organizzatori che ogni anno è riuscita a coinvolgere sempre più realtà. Se nel 2015 parteciparono 16 società, aumentate

poi a 20 l’anno successivo, furono 24 quelle presenti lo scorso anno. In questa edizione altre 8 squadre si aggiungeranno ad un roster di tutto rispetto che vede tra le presenti anche formazioni di assoluto prestigio come Tottenham, Inter, Juventus, Napoli, Parma, Fiorentina e Milan, quest’ultima vincitrice nel 2017 dopo aver battuto in finale i baby fenomeni del Real Madrid. Ma non solo, dall’Australia per la prima volta

parteciperà anche il Manly United, unica squadra non europea presente alla manifestazione. Il Memorial, intitolato a Flavio Protti, padre dell’ex attaccante di Napoli e Lazio Igor e fondatore dell’A.S.D. Sant’Ermete, potrà essere come in passato un’importante vetrina per i tanti calciatori presenti. Da Milano a Firenze

passando per Verona. Questo il percorso dei baby talenti che hanno sfruttato il palcoscenico del “Flavio Protti” per arrivare tra i professionisti. Pensiamo a Federico Chiesa, figlio di Enrico ed attuale attaccante della Fiorentina, all’autentica rivelazione del Milan Patrick Cutrone, fino a Calabria, Locatelli e Kean. Manca poco quindi all’inizio di un torneo che come ogni anno vuole stupire e divertire, accompagnato da una cornice di pubblico che nella scorsa edizione ha raggiunto le migliaia di presenze. Il teatro saranno i campi della riviera romagnola, a rendere ancora più suggestivo un torneo ormai diventato un punto di riferimento tra le manifestazioni internazionali di calcio giovanile.