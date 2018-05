Notte da incubo, furto a Rimini: ladri in casa mentre dormono. Paura per noto ristoratore

Cronaca

Rimini

| 11:41 - 03 Maggio 2018

Sono entrati in casa passando dalla cantina mentre i proprietari dormivano al piano di sopra. Furto la notte scorsa nell'abitazione di un noto ristoratore riminese, verso le 3 in una villetta a schiera in via Moretti a Rimini, nella zona del V Peep. I malviventi hanno alzato la grata davanti alla bocca di lupo, hanno poi sfondato il vetro e sono saliti in casa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione: tra le cose asportate due giacche da biker di grande valore, scarpe nuove, gioielli e il portafoglio. Dopo il furto i ladri sono scappati facendo perdere le loro tracce. La scoperta è stata fatta al mattino dalla famiglia residente nell'abitazione. Secondo il ristoratore i ladri hanno agito da esperti, facendo anche un "sopralluogo" giorni prima. Sul posto è intervenuta la Polizia. "Per fortuna non ci siamo svegliati" dice l'uomo "stiamo ancora cercando di capire cosa ci hanno rubato esattamente. Siamo spaventati ed arrabbiati. Dopo aver rubato nel nostro locale, vengono anche in casa!" .Circa un mese e mezzo fa infatti ignoti malviventi sono entrati nottetempo nel ristorante di San Giuliano di Rimini, hanno rubato il cassetto del registratore di cassa e sono fuggiti. "Sono abbonato ai furti, almeno due volte l'anno mi fanno visita" dice il ristoratore "ho dovuto comprare cinque cassetti nuovi nel corso degli ultimi anni. La zona dove abito è a rischio furti ma anche dove lavoro non è che si vive meglio. Siamo stanchi, ci vuole una maggiore tutela della proprietà privata e dei cittadini!".