Motociclismo, il Civ si sposta in Toscana, in pista i romagnoli Sabatucci e Bertè del ProGp Racing

Sport

Nazionale

| 11:16 - 03 Maggio 2018

Il CIV si sposta dalla Romagna alla Toscana, precisamente sul veloce circuito del Mugello che, il prossimo 5 e 6 maggio ospiterà Round 3 e 4.

Il ProGp Racing schiera due tra i migliori piloti del campionato: Kevin Sabatucci e Matteo Bertè. Sono entrambi intenzionati a dare il meglio, Kevin per difendere il terzo posto assoluto in classifica a soli 4 punti dal Bastianelli e 1 da Bernardi, dopo l’eccellente bis di terze posizioni strappate a ‘gomiti alti’ sul tracciato del Misano World Circuit, mentre Matteo per dimostrare in gara il talento che la stessa Federazione Italiana Motociclistica gli attribuisce.

Vista la variabilità metereologica prevista, si preannuncia un fine settimana per ottimi strateghi. Sarà fondamentale leggere bene il mutare delle condizioni meteo e, con grande probabilità, mantenere un’ottima condotta di moto anche sotto la pioggia. Potrebbero essere proprio le precipitazioni piovose ad innalzare il livello tecnico della competizione, mettendo in mostra le caratteristiche di guida dei piloti della scuderia Menghi.

Il ProGp Racing sarà tra i protagonisti della terza tappa del Campionato Mondiale Superbike, in programma dall’11 al 13 maggio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, con la Yamaha R3 pilotata da Kevin Sabatucci. Una data che rimarrà scolpita nel calendario del caparbio pilota ascolano, perché segnerà il suo esordio nel massimo campionato riservato alle moto derivate di serie. Il debutto internazionale nel Mondiale Spersport 300 sarà una splendida vetrina, infatti, sono attesi almeno 75.000 spettatori all’autodromo emiliano, che lo scorso anno ha registrato la seconda più alta affluenza di pubblico in campionato.

Dopo i positivi test della scorsa settimana, fervono i lavori in officina per preparare al meglio il motore che si confronterà, ad armi pari in SBK, con le depotenziate Kawasaky e KTM. Un’opportunità importante per Kevin che, tra le novità, guiderà per la prima volta in Supersport 300 sul circuito imolese.

“Sono felicissimo di potermi confrontare nel mondiale SBK – ha dichiarato Kevin Sabatucci - era il mio sogno sin da bambino, ma al momento resto concentrato sul Campionato Italiano, che è il mio obiettivo principale. Al Mugello bisogna fare bene come a Misano. Domenica sera, dopo Gara 2, si inizierà a pensare a Imola”.

“Al Mugello ci arriviamo preparati – confida Matteo Bertè – per rifarci della scorsa gara”.