Rimini, ecco come si parcheggia al posto di bici e moto. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 11:14 - 03 Maggio 2018

Tra le tante poco civili abitudini di alcuni riminesi c’è quella di parcheggiare nei posti riservati a bici e moto. Come si vede in questa foto, scattata giovedì mattina 3 maggio nel parcheggio del Colosseo, le auto sostano tranquillamente negli spazi riservati alle due ruote. La struttura che ospita uffici ed ambulatori dell'Ausl e i locali del Catasto, è quotidianamente frequentata da cittiadini per i più svariati motivi e sicuramente non manca di posti auto. E' la segnalazione giunta al numero whatsapp di Altarimini 347 8809485.