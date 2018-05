Marina di Rimini, weekend di test Honda per festeggiare il nuovo concessionario Ricci Due Moto

Eventi

Rimini

03 Maggio 2018

Sabato e domenica 5 e 6 maggio si svolgerà al Marina di Rimini l’Honda Live Tour. Arriverà un Motorhome Honda attrezzato per i test ride, carico di moto , disponibili gratuitamente per la prova su strada, con istruttori qualificati Honda.Quest’anno Rimini è stata scelta quale location per Honda Live Tour per festeggiare l’apertura del nuovo concessionario Ricci Due Moto. Si attende una grande affluenza di pubblico e stanno arrivando prenotazioni da tutte le regioni vicine. L’invito è esteso a tutti: portate il casco e potrete provare tutte le novita 2018 Honda moto. Saranno esposte anche le auto Honda e sarà possibile ammirare la nuovissima Civic Type R un mostro da 320 cavalli. Grande Kermesse Honda il 5 e 6 maggio al Marina di Rimini in viale Ortigara 80.