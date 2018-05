C'è chi batte la crisi: Clessidra compra la Scrigno, storica azienda riminese di porte e finestre

Attualità

Rimini

| 09:21 - 03 Maggio 2018

Clessidra si compra le porte Scrigno. La Sgr controllata di Itamobiliare ha sottoscritto l'accordo definitivo per l'acquisizione della totalità del capitale azionario del gruppo di Rimini che produce e commercializza controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa, nonché porte blindate attraverso l'azienda specializzata Master di Piacenza, recentemente acquisita. Si tratta del quarto investimento che avviene attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3, dopo Roberto Cavalli, ABM Italia e Nexi. Il closing dell'operazione è atteso per la fine di giugno, una volta ottenuta l'approvazione delle autorità competenti. "L'operazione rientra nella strategia di Clessidra di valorizzazione e rafforzamento di marchi italiani di successo da accompagnare, grazie anche ad un approccio industriale, verso una nuova fase di espansione", sottolinea l'a.d Mario Fera. "L'accordo con Clessidra - aggiunge il Cavaliere Giuseppe Berardi, fondatore del gruppo Scrigno - rappresenta un ulteriore passo in avanti per continuare lo sviluppo virtuoso che l'azienda ha intrapreso negli ultimi".