Volley Serie C San Marino, derby per le ragazze, maschi chiudono la stagione a Modena

| 07:54 - 03 Maggio 2018

Serie C femminile. Una Banca di San Marino tranquilla dopo aver centrato i play-off per la seconda stagione consecutiva, aspetta sabato prossimo il Bellaria per una partita di cartello. Non è solo un derby molto atteso, è anche una sfida fra due partecipanti alla post-season. Il Bellaria, infatti, ha chiuderà la stagione regolare proprio davanti alle sammarinesi. “Sarà una partita sentita perché comunque è un derby anche se non dice niente per la classifica. – Dice Luca Nanni, allenatore delle titane. - Si gioca per far bella figura. Noi stiamo bene e la affrontiamo al meglio. Il Bellaria, in teoria, può anche vincere il campionato se fa tre punti con noi e il Lugo perde in casa con il San Martino ma quest’ultima ipotesi mi sembra molto improbabile. Solo dopo questa partita la nostra attenzione si sposterà sui play-off”.

CLASSIFICA. Lugo 59, Gut Chemical Bellaria 56 Banca di San Marino 51, Rubicone Savignano 45, Cattolica 43, Olimpia Master Ravenna 35, Faenza 33, Cervia 30, Pgs Bellaria Bologna 26, Flamigni San Martino in Strada 23, Pontevecchio Bologna 22, Ozzano 16, Bologna Rossa 11.

PROSSIMO TURNO (26^ e ultima giornata). Sabato 5 maggio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Gut Chemical Bellaria.

Serie C maschile. Dopo la bella vittoria al tie-break di sabato scorso, la Titan Services chiude la sua stagione in casa della neopromossa Polisportiva Modena Est, venerdì 4 maggio. Per gli emiliani sarà una festa; per i sammarinesi sarà la fine di un campionato soddisfacente, che avrebbe potuto portare maggiori gioie se gli infortuni non avessero condizionato la formazione per metà torneo. “La partita a Modena è difficilissima, loro hanno perso solo due volte in tutto il campionato e solo fuori casa. – Spiega coach Stefano Mascetti (nella foto). - Il risultato non sarà importante. Quello che dovevamo dimostrare lo abbiamo già dimostrato. Per quel che riguarda il campionato, ci ha dato soddisfazioni. Peccato essere stati sempre così in emergenza per via degli infortuni, che ha costretto diversi giocatori disponibili a cambi di ruolo. Siamo contenti perché abbiamo raggiunto presto l’obiettivo salvezza e fatto crescere i giovani”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 66, Romagna Banca Bellaria 54, Modena Volley 48, Cesena 48, Rubicone San Mauro Pascoli 45, Atlas Ravenna 44, Zinella Bologna 42, Titan Services San Marino 39, Foris Conselice 36, Pagnoni Marignano 27, Spem Faenza 27, Atletico Bologna 24, Anderlini Modena 19, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO (26^ e ultima giornata). Venerdì 4 maggio, ore 21, a Modena: Polisportiva Modena Est - Titan Services.

Nella foto: Stefano Mascetti.