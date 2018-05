Santarcangelo Calcio, sospiro di sollievo: prosciolti i deferiti per irregolarità amministrative. Niente penalità

Sport

Santarcangelo di Romagna

03 Maggio 2018

Tira un sospiro di sollievo il Santarcangelo. Sono stati, infatti, prosciolti nel dibattimento i deferiti sulle irregolarità amministrative imputate al Santarcangelo Calcio. Si trattava di ritenute non versate per alcune migliaia di euro: la società ha dimostrato che, una volta presa coscienza dell’errore, la situazione è stata subito sanata.

Il rappresentante della Procura Federale aveva ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: – per Vlado Borozan: inibizione di mesi 4 (quattro); – per Ivan Mestrovic e Massimo Matteini: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno; – per la Santarcangelo Calcio Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00).