Ripuliti i sentieri del Monte Aquilone. Volontari in azione dopo caduta rami e alberi per le nevicate

| 18:14 - 02 Maggio 2018

Volontari in azione per ripulire i sentieri del Monte Aquilone a Perticara di Novafeltria, nel cuore dell'Alta Valmarecchia. Sabato 28 aprile una decina di persone ha risposto all'appello del Presidente della pro loco, Cesare Bianchi, motoseghe e attrezzi in mano, per ripristinare il passaggio nei due sentieri principali, resi impercorribili dalla caduta di rami provocata dalle severe ondate di maltempo dei mesi di febbraio e marzo, tra piogge, nevicate e vento. Un'iniziativa che è stata anche un momento di aggregazione con una merenda all'aria aperta per tutti i partecipanti. I sentieri fanno parte del percorso scelto dal Club Alpino Italiano. La pulizia è stata quasi ultimata: i due sentieri principali sono percorribili, rimangono da sistemare 150 metri di un raccordo che costeggia la cresta del monte. Appuntamento a sabato 5 maggio, maltempo permettendo.